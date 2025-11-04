Ελλάδα: Συνομιλίες του Πορτογάλου Υπουργού Εξωτερικών με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη στην Αθήνα
Στο επίκεντρο οι σχέσεις Αθήνας – Λισαβόνας
