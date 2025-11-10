Εκλογές στο Ιράκ: Ξεκίνησε την Κυριακή η πρόωρη ψηφοφορία για 1,3 εκατομμύρια πολίτες





Εκλογές στο Ιράκ: Ξεκίνησε την Κυριακή η πρόωρη ψηφοφορία για το προσωπικό ασφαλείας και τους εκτοπισμένους

Οι εκλογές, με 7.744 υποψηφίους, θα καθορίσουν αν ο πρωθυπουργός αλ Σουντανί θα εξασφαλίσει δεύτερη θητεία εν μέσω περιφερειακών εντάσεων.

