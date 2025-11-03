Εκατοντάδες στις ΗΠΑ σε ουρές για τρόφιμα εξαιτίας του κυβερνητικού shutdown

notios xtypos

Εκατοντάδες στις ΗΠΑ σε ουρές για τρόφιμα εξαιτίας του κυβερνητικού shutdown

Εκατοντάδες στις ΗΠΑ σε ουρές για τρόφιμα εξαιτίας του κυβερνητικού shutdown

Δικαστές έδωσαν εντολή στη διακυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει τα κουπόνια σίτισης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/02/ekatontades-stis-hpa-se-oures-gia-trofima-eksaitias-tou-kuvernhtikou-shutdown

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις