Ειδήσεις | 15 Νοεμβρίου 2025 – Βραδινό δελτίο
Ενημερωθείτε για τις πιο σημαντικές ειδήσεις από την Ευρώπη και όχι μόνο στις 15 Νοεμβρίου 2025 – τα πιο πρόσφατα νέα, οι έκτακτες ειδήσεις, θέματα από όλο τον κόσμο, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό, τα ταξίδια
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/15/eidhseis-15-noembrioy-2025-bradino-deltio
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels