



Γνωρίστε το IRON, το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της κινεζικής εταιρείας XPeng

Η κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων XPeng παρουσίασε το ανθρωποειδές ρομπότ δεύτερης γενιάς IRON, καθώς και σχέδια για ρομποταξί και ιπτάμενα αυτοκίνητα, στην "AI Day" στη Γκουανγκζού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/07/iron-anthropoeides-rompot-kinezikh-etaireia-xpengk

