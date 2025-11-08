Γνωρίστε το IRON, το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της κινεζικής εταιρείας XPeng
Η κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων XPeng παρουσίασε το ανθρωποειδές ρομπότ δεύτερης γενιάς IRON, καθώς και σχέδια για ρομποταξί και ιπτάμενα αυτοκίνητα, στην "AI Day" στη Γκουανγκζού.
