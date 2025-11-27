Γιώργος Κιμούλης: Είναι έγκλημα το γεγονός ότι δεν σεβόμαστε τον «άλλον» και τη διαφορετικότητά του





Στο νέο επεισόδιο του The Greatest Stories για το CNN Greece, η Σοφία Μαυραντζά υποδέχεται τον σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Κιμούλη σε μια συνέντευξη-ποταμό: Μία συνομιλία για τη ζωή, το θέατρο, την κοινωνία και το ανθρώπινο βάθος.

Ο Γιώργος Κιμούλης μάς γυρίζει στα πρώτα του χρόνια στον Πειραιά, στο σχολείο, στις πρώτες εικόνες που του χάραξαν την ψυχή και στο αργοπορημένο -και σχεδόν τυχαίο- ραντεβού του με το θέατρο, στα 17 του χρόνια. Όταν πρωτοείδε την παράσταση Κάσπαρ, ήξερε. «Αυτό θέλω να κάνω», είπε. Όχι γιατί ήθελε να γίνει κάποιος άλλος, αλλά γιατί αναγνώρισε τη βαθύτερη αλήθεια του ρόλου: «Κανένας δεν μπορεί να γίνει άλλος».

Με σκέψη στοχαστική και λόγο πυκνό, μιλά για τους ρόλους, για το παρόν ως το μόνο πραγματικό χρόνο του ηθοποιού, για την ουσία της υποκριτικής ως πράξη διαλόγου, όχι υποκρισίας. Τονίζει πως «η υποκριτική είναι η προσπάθεια να κάνεις καλλιτεχνικό έργο τον παρόντα χρόνο» και πως το θέατρο είναι ένας δημόσιος χώρος διαλόγου και πολιτικής πράξης. «Κάνω θέατρο για να είμαι μαζί με τους άλλους – Είναι το τελευταίο καταφύγιο του ανθρώπου» υπογραμμίζει μεταξύ άλλων.

