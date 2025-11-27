



Γαλλία: Οριστική καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί από το Κακουργιοδικείο για την υπόθεση Bygmalion

Το δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι ο Γάλλος πρώην πρόεδρος είχε εγκρίνει δαπάνες που εν γνώσει του υπερέβαιναν το νόμιμο ανώτατο όριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/26/gallia-oristikh-katadikh-nikola-sarkozi-kakourgiodikeio-upothesi-bygmalion

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή