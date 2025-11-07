



Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά τις πολλαπλές εισβολές drone

Γιατί οι αναλυτές συνδέουν τα περιστατικά των πρόσφατων παραβιάσεων από drone με τις αποφάσεις που καλείται να πάρει η βελγική κυβέρνηση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

