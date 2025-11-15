



Ασφαλής επιστροφή των τριών Κινέζων αστροναυτών

Οι αστροναύτες παρέμειναν εννέα ημέρες επιπλέον στον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ εξαιτίας μικρορωγμών που προκάλεσαν διαστημικά σκουπίδια

