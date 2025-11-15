Ασφαλής επιστροφή των τριών Κινέζων αστροναυτών

notios xtypos

Ασφαλής επιστροφή των τριών Κινέζων αστροναυτών

Ασφαλής επιστροφή των τριών Κινέζων αστροναυτών

Οι αστροναύτες παρέμειναν εννέα ημέρες επιπλέον στον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ εξαιτίας μικρορωγμών που προκάλεσαν διαστημικά σκουπίδια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/14/asfalhs-epistrofh-twn-triwn-kinezwn-astronaytwn

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις