Από το σταφύλι στο ποτήρι: Ένα οδοιπορικό στους ελληνικούς αμπελώνες





Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT

Το ελληνικό κρασί αποτελεί όχι μόνο ένα σημαντικό προϊόν για την ελληνική οικονομία, αλλά είναι το μοναδικό ελληνικό προϊόν που έχει καταφέρει με τόσο αποτελεσματικό τρόπο, να καθιερώσει το brand «Ελλάδα» διεθνώς.

Μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα το ελληνικό κρασί κατάφερε να δημιουργήσει ένα μικρό μύθο γύρω από τη γεύση, τον πολιτισμό αλλά και την επιτυχία, με όρους επιχειρηματικότητας.

Τι υπάρχει πέρα από τον μύθο; Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο ελληνικός αμπελώνας και τί προοπτικές έχει; Με το CNN Greece επισκεφθήκαμε τους αμπελώνες της χώρας μας και μιλήσαμε με τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν σε αυτή την μικρή, για τα μέτρα της βιομηχανίας εποποιία, για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού κρασιού.

Ακολούθησε μας:

Official website: https://bit.ly/CNNGreeceWebsite

Instagram: https://bit.ly/CNNGreeceInstagram

TikTok: https://bit.ly/CNNGreeceTikTok

Facebook: https://bit.ly/CNNGreeceFacebook

LinkedIn: https://bit.ly/CNNGreeceLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/CNNGreeceTwitter

Pinterest: https://bit.ly/CNNGreecePinterest

#cnngreece #κρασι #αμπελουργια

Πηγή