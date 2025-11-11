



Αζερμπαϊτζάν: «Ημέρα της Νίκης» για τον έλεγχο του Ναγκόρνο Καραμπάχ – Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγιεφ χαρακτήρισε την «Ημέρα της Νίκης» σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα που αφήνει πίσως της το οδυνηρό παρελθόν

