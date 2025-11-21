Έρευνες για αγνοούμενους σε βομβαρδισμένη πολυκατοικία στο Τερνόπιλ της Ουκρανίας

Διασώστες επιχειρούν στο Τερνόπιλ μετά από ρωσικό πλήγμα που σκότωσε 26 άτομα και τραυμάτισε 73, ανάμεσά τους 15 παιδιά – Τα περισσότερα θύματα απανθρακώθηκαν

