



Έρευνες για αγνοούμενους σε βομβαρδισμένη πολυκατοικία στο Τερνόπιλ της Ουκρανίας

Διασώστες επιχειρούν στο Τερνόπιλ μετά από ρωσικό πλήγμα που σκότωσε 26 άτομα και τραυμάτισε 73, ανάμεσά τους 15 παιδιά – Τα περισσότερα θύματα απανθρακώθηκαν

