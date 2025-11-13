Έλενα Μαυρίδου: Ο Ταρτούφος, τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας και η ενοχή του να μην κάνουμε τίποτα





Παιδί μιας γειτονιάς που έμοιαζε να κινείται σε δύο εποχές ταυτόχρονα. Ανάμεσα σε γυναίκες που έπλεκαν το βράδυ στα πεζοδρόμια και σε παιδιά που έτρεχαν στα ηλεκτρονικά. Κάπως έτσι μεγάλωσε η Έλενα Μαυρίδου στη Δράμα και κάπως έτσι μεγάλωσε μέσα της και η ανάγκη για έκφραση, παρατήρηση, σιωπή και δράση.

Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού και της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης, η Έλενα Μαυρίδου δεν μπήκε ποτέ σε κουτιά. Υπήρξε ηθοποιός που φλερτάρει με το σωματικό θέατρο, σκηνοθέτις με χορογραφική ματιά, δασκάλα με υπομονή, δημιουργός με πίστη στις λεπτομέρειες. Μιλά με απλότητα, και όμως κάθε της λέξη κρύβει ένα ποίημα.

Στο νέο επεισόδιο του The Greatest Stories για το CNN Greece, η Σοφία Μαυραντζά συναντά μια γυναίκα που δεν φοβάται ούτε την ευαισθησία ούτε την αλήθεια της. Με αφορμή την παράσταση «Ταρτούφος» του Μολιέρου που σκηνοθετεί φέτος, μιλά για τις μεγάλες ερωτήσεις του έργου: Τι είναι ο Ταρτούφος; Ένας άνθρωπος-υποκριτής; Ένα σύστημα εξουσίας; Μια προβολή της κοινωνίας πάνω μας;

