



Έλεγχος γεγονότων: Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από όσα δίνει στην Ουκρανία ως βοήθεια;

H υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρώπη εισήγαγε περισσότερα από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου από όσα δαπάνησε για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Μια επισκόπηση των αριθμών δείχνει ότι έχει δίκιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/25/elegxos-gegonotwn-eisagei-h-ee-perissotera-apo-osa-dinei-sthn-oykrania-ws-boh8eia

