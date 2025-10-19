



Guadalajara Grand Prix 2025: Το τζούντο επιστρέφει στο Μεξικό με ένα συναρπαστικό ξεκίνημα

Αστέρια του τζούντο από όλο τον κόσμο αγωνίστηκαν για το χρυσό. Οι σημαντικότερες στιγμές περιελάμβαναν νίκες για τους Laborde, Aghayev, Pereira, Pashayev και Buchard, σηματοδοτώντας μια εκπληκτική εναρκτήρια ημέρα για το World Judo Tour στο Μεξικό.

