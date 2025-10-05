



5.000 άνθρωποι «βυθίστηκαν» στη μαγεία των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας

Πώς φτάνει το ρεύμα στην πρίζα και το νερό στη βρύση ή πού καταλήγουν τα σκουπίδια που πετάμε; Όλα αυτά τα έμαθαν οι ενδιαφερόμενοι στη 6η Νύχτα των Εργοστασίων Παραγωγής Ενέργειας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/18/5000-anthropoi-vithistikan-sti-mageia-ton-ergostasion-paragogis-energeias

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή