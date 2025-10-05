5.000 άνθρωποι «βυθίστηκαν» στη μαγεία των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας

Πώς φτάνει το ρεύμα στην πρίζα και το νερό στη βρύση ή πού καταλήγουν τα σκουπίδια που πετάμε; Όλα αυτά τα έμαθαν οι ενδιαφερόμενοι στη 6η Νύχτα των Εργοστασίων Παραγωγής Ενέργειας

