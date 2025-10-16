



Φύτευση σπόρων κληρονομιάς και πινελιές παράδοσης στη Χιλή

Στο παραθαλάσσιο χωριό Ματάνσας της Χιλής, εθελοντές από το πρόγραμμα «Έτη Πολιτισμού» των Μουσείων του Κατάρ συνεργάζονται με ντόπιους για να αποκαταστήσουν τα αυτόχθονα φυτά και να ζωγραφίσουν μια τοιχογραφία που τιμά την κληρονομιά του Κατάρ και της Χιλής.

Σε συνεργασία με Media City

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/15/fyteysh-sporwn-klhronomias-kai-pinelies-paradoshs-sth-xilh

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή