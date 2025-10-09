



Φον Ντερ Λάιεν: «Η Ρωσία διεξάγει εκστρατεία γκρίζων ζωνών κατά της Ευρώπης»

«Κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους μας πρέπει να προστατεύεται», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο την Τετάρτη, μετά από σειρά ρωσικών εισβολών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Πηγή