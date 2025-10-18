



Τραμπ σε Ζελένσκι: Ελπίζω να τελειώσει ο πόλεμος χωρίς να χρειαστεί Tomahawk η Ουκρανία

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Το ουκρανικό αίτημα για πυραύλους Tomahawk και η στάση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον Πούτιν

