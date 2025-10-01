Το Παρίσι αποχαιρετά την εμβληματική ηθοποιό Κλαούντια Καρντινάλε

notios xtypos

Το Παρίσι αποχαιρετά την εμβληματική ηθοποιό Κλαούντια Καρντινάλε

Το Παρίσι αποχαιρετά την εμβληματική ηθοποιό Κλαούντια Καρντινάλε

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να υποβάλουν τα σέβη τους, ανάμεσά τους κορυφαίες προσωπικότητες από τον κόσμο του κινηματογράφου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/30/parisi-apoxaireta-emvlhmatikh-hthopoio-klaountia-karntinale

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις