Το Παρίσι αποχαιρετά την εμβληματική ηθοποιό Κλαούντια Καρντινάλε
Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να υποβάλουν τα σέβη τους, ανάμεσά τους κορυφαίες προσωπικότητες από τον κόσμο του κινηματογράφου
