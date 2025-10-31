Το αντιτορπιλικό USS Gravely αποπλέει από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο
Το USS Gravely, αντιτορπιλικό εξοπλισμένο με κατευθυνόμενους πυραύλους, απέπλευσε από το Πορτ οφ Σπέιν στο Τρινιντάντ το πρωί της Πέμπτης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/30/to-antitorpiliko-uss-gravely-apopleei-apo-to-trinintant-kai-tompagko
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels