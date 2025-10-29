



Τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης προτείνει η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τη νεοεκλεγείσα Σαναέ Τακαΐτσι στο Τόκιο και υπέγραψαν νέα εμπορική συμφωνία αλλά και συμφωνία για τις σπάνιες γαίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/28/tn-trump-gia-to-bobel-eirinis-proteinei-i-nea-prothipourgos-ts-iaponias

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή