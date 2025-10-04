Συναγερμός στο Μόναχο: Ανεστάλησαν οι πτήσεις λόγω drones
Χιλιάδες επιβάτες επηρεάστηκαν – Παρόμοια περιστατικά σε όλη την Ευρώπη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/03/to-aerodromio-toy-monaxoy-epanaleitoyrgei-meta-apo-entopismo-mh-epandrwmenoy-aeroskafoys-p
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels