Συνάντηση Όρμπαν με Μελόνι και Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στη Ρώμη λίγο πριν τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία
Το μέλλον της ΕΕ και οι διεθνείς προκλήσεις στο επίκεντρο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/27/synanthsh-ormpan-me-meloni-kai-papa-leonta-id-sth-rwmh-ligo-prin-tis-krisimes-boyleytikes
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels