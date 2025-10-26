



Σπάνιες γαίες: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να τερματίσει την εξάρτηση της από την Κίνα

Μέσω του σχεδίου RESourceEU, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να τερματίσει την εξάρτησή της από την Κίνα όσον αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες της, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αυτοκινητοβιομηχανία, την άμυνα και την πράσινη τεχνολογία

