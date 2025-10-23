Σερβία: Πυροβολισμοί και εμπρησμός μπροστά στο κτίριο του κοινοβουλίου
«Τρομοκρατική» χαρακτήρισε την επίθεση ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνταρ Βούτσιτς
