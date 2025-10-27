Ρωσία: Ο Πούτιν ανακοίνωσε την επιτυχημένη δοκιμή του νέου πυραύλου Burevestnik
Ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος «Θαλασσοβάτης» διήνυσε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, σύμφωνα με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου της Ρωσίας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/26/rosia-poytin-anakoinose-epityxhmenh-dokimh-pyrayloy
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels