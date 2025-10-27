



Ρωσία: Ο Πούτιν ανακοίνωσε την επιτυχημένη δοκιμή του νέου πυραύλου Burevestnik

Ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος «Θαλασσοβάτης» διήνυσε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, σύμφωνα με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου της Ρωσίας

