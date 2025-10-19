



«Ρεκόρ ύψους» οι πίδακες λάβας στην τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα της Χαβάης

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι καταγράφηκε ‘ρεκόρ υψηλών σιντριβανιών’ στην 35η έκρηξη από τον περασμένο Δεκέμβριο

