Πρόταση έξι σημείων Χριστοδουλίδη για τη Γάζα στη Σύνοδο των MED9 στη Σλοβενία

notios xtypos

Πρόταση έξι σημείων Χριστοδουλίδη για τη Γάζα στη Σύνοδο των MED9 στη Σλοβενία

Πρόταση έξι σημείων Χριστοδουλίδη για τη Γάζα στη Σύνοδο των MED9 στη Σλοβενία

Την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής προσέγγισης 360 μοιρών τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/20/protash-e3i-shmeiwn-xristodoylidh-gia-th-gaza-sth-synodo-twn-med9-sth-slobenia

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις