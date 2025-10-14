



Πολωνοί εισαγγελείς κατηγορούν δύο Ρώσους πολίτες για κατασκοπεία υπέρ της Μόσχας

Το ζευγάρι κατηγορήθηκε για κατασκοπεία για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ ο ένας από αυτούς κατηγορήθηκε επιπλέον για τη συνωμοσία αποστολής βόμβας δέματος μέσω κούριερ.

