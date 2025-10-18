



Πολωνικό μπλόκο στην έκδοση Ουκρανού υπόπτου για την επίθεση στους αγωγούς Nord Stream

Ο 46χρονος ύποπτος, Βολοντίμιρ Ζ., αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η απόφαση του πολωνικού δικαστηρίου πυροδοτεί πολιτική αντιπαράθεση και διευρύνεται η διεθνής συζήτηση για τους αγωγούς φυσικού αερίου

