Πολωνικό μπλόκο στην έκδοση Ουκρανού υπόπτου για την επίθεση στους αγωγούς Nord Stream

Ο 46χρονος ύποπτος, Βολοντίμιρ Ζ., αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η απόφαση του πολωνικού δικαστηρίου πυροδοτεί πολιτική αντιπαράθεση και διευρύνεται η διεθνής συζήτηση για τους αγωγούς φυσικού αερίου

