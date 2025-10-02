Πολωνία: Ιδιοκτήτης αλυσίδας ξενοδοχείων αναλαμβάνει πρωτότυπη πρωτοβουλία για το δημογραφικό
Ο πρόεδρος του ομίλου Arche Group – μιας από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και ξενοδοχείων στην Πολωνία – θα επιβραβεύσει τη γέννηση παιδιών που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαμονής στα ξενοδοχεία του
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/01/polwnia-idiokthths-alusidas-ksenodoxeiwn-analamvanei-prwtotuph-prwtovoulia-dhmografiko
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels