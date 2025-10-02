



Πολωνία: Ιδιοκτήτης αλυσίδας ξενοδοχείων αναλαμβάνει πρωτότυπη πρωτοβουλία για το δημογραφικό

Ο πρόεδρος του ομίλου Arche Group – μιας από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και ξενοδοχείων στην Πολωνία – θα επιβραβεύσει τη γέννηση παιδιών που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαμονής στα ξενοδοχεία του

