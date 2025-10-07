Ποια είναι η κατάσταση των δικαιωμάτων άμβλωσης στην ΕΕ;
Παρά το γεγονός ότι 15 χώρες έχουν κάνει βήματα προόδου από το 2021, μόνο πέντε χώρες της ΕΕ έχουν αποποινικοποιήσει πλήρως τις αμβλώσεις.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/06/poia-einai-h-katastash-twn-dikaiwmatwn-amblwshs-sthn-ee
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels