Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ορισμένοι ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια σε λιμάνι του Ισραήλ

