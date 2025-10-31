



Πλημμύρες στη Σεβίλλη: Πάνω από 440 περιστατικά και το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην ιστορία της χώρας

Ενεργοποιήθηκαν σχέδια έκτακτης ανάγκης σε δεκάδες δήμους της Ανδαλουσίας μετά την «κόκκινη» προειδοποίηση για καταρρακτώδεις βροχές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/30/plhmmyres-sth-sebillh-panw-apo-440-peristatika-kai-to-megalytero-ypsos-broxhs-sthn-istoria

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή