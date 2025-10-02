Παύλος Καστανάς (Astronio): Είναι θλιβερό να ζούμε χωρίς να αναρωτηθούμε πού πραγματικά βρισκόμαστε





Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT

Στο νέο επεισόδιο του The Greatest Stories για το CNN Greece, η Σοφία Μαυραντζά συναντά έναν από τους πιο αγαπητούς science communicators της χώρας: Τον Παύλο Καστανά -γνωστό σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου ως Astronio.

Φυσικός, δημιουργός περιεχομένου, συγγραφέας και δάσκαλος, ο Καστανάς έχει καταφέρει να κάνει την κοσμολογία, τη θεωρία της σχετικότητας και τις μαύρες τρύπες καθημερινή συζήτηση στο ελληνικό YouTube -με τρόπο απλό, φιλικό και καθηλωτικό.

Στη συνέντευξη, μιλά για τα παιδικά του χρόνια, την αγάπη του για τη Φυσική και την εκπαίδευση, τις προκλήσεις του digital κόσμου, αλλά και για τη σημασία της επιστημονικής σκέψης σε μια εποχή γεμάτη παραπληροφόρηση.

Αναφέρεται ακόμη στον ρόλο των social media, στην παγίδα του αλγορίθμου, στις ευθύνες των δημιουργών περιεχομένου και στη δύναμη που έχει το storytelling για να εξηγήσεις κάτι περίπλοκο.

Μια κουβέντα για την επιστήμη, την τεχνολογία, το TikTok, τους μαθητές του και -τελικά- για τον ίδιο τον άνθρωπο. Με χιούμορ, σεμνότητα και αφοσίωση σε αυτό που κάνει. Γιατί, όπως λέει και ο ίδιος, «η Αστροφυσική είναι κάτι που αφορά όλους μας, όλοι ζούμε σε αυτό το σύμπαν και όλοι έχουμε το δικαίωμα να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε».

Ακολούθησε μας:

Official website: https://bit.ly/CNNGreeceWebsite

Instagram: https://bit.ly/CNNGreeceInstagram

TikTok: https://bit.ly/CNNGreeceTikTok

Facebook: https://bit.ly/CNNGreeceFacebook

LinkedIn: https://bit.ly/CNNGreeceLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/CNNGreeceTwitter

Pinterest: https://bit.ly/CNNGreecePinterest

#cnngreece #GreatestStories #ΣταθηςΑλεξοπουλος

Πηγή