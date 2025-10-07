Παραπλανητικοί ισχυρισμοί σχετικά με την έγκριση των εμβολίων COVID από την ΕΕ εξακολουθούν να…

notios xtypos

Παραπλανητικοί ισχυρισμοί σχετικά με την έγκριση των εμβολίων COVID από την ΕΕ εξακολουθούν να...

Παραπλανητικοί ισχυρισμοί σχετικά με την έγκριση των εμβολίων COVID από την ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν στο διαδίκτυο

Η έγκριση των εμβολίων COVID-19 μπορεί να επισπεύσθηκε, αλλά τα φάρμακα αυτά εξακολουθούσαν να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους από τις ρυθμιστικές αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/06/paraplanhtikoi-isxyrismoi-sxetika-me-thn-egkrish-twn-emboliwn-covid-apo-thn-ee-e3akoloy8oy

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις