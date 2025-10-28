Ο Τραμπ καλεί τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «αντί να δοκιμάζει πυραύλους»

notios xtypos

Ο Τραμπ καλεί τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «αντί να δοκιμάζει πυραύλους»

Ο Τραμπ καλεί τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «αντί να δοκιμάζει πυραύλους»

Η Μόσχα ανακοίνωσε επιτυχημένη δοκιμή του πυραύλου κρουζ «Μπουρεβέστνικ» με πυρηνική πρόωση – Η Ουάσινγκτον βλέπει μήνυμα ισχύος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/27/o-tramp-kalei-ton-poytin-na-termatisei-ton-polemo-sthn-oykrania-anti-na-dokimazei-pyraylo

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις