Ο Τζόελ Μοκίρ, ο Φιλίπ Αγιόν και ο Πίτερ Χόουιτ κέρδισαν το Νόμπελ Οικονομίας 2025
Το βραβείο αυτό είναι το τελευταίο από τα φετινά Νόμπελ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1,2 εκατ. δολαρίων
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/13/o-tzoel-mokir-o-filip-agion-kai-o-piter-xoyit-kerdisan-to-nobel-logotexnias
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels