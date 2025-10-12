



Ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες στην Αίγυπτο για την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας της Γάζας

Ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται για ιστορική επίσκεψη στη Μέση Ανατολή, με πρώτο σταθμό το Ισραήλ και τελικό προορισμό το Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου θα υπογραφεί η συμφωνία ειρήνης που διαπραγματεύτηκε ο Τζάρεντ Κούσνερ

