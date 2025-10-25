



Ο Ζελένσκι ζητεί από τις ΗΠΑ πλήρες εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και πυραύλους Tomahawk

Ο Ουκρανός πρόεδρος από το Λονδίνο κάλεσε τη Δύση να εντείνει την πίεση προς τον Πούτιν, ενώ συζητείται η δημιουργία «δύναμης διασφάλισης» για την Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/24/o-zelenski-zhtei-apo-tis-hpa-plhres-empargko-sto-rwsiko-petrelaio-kai-pyrayloys-tomahawk

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή