Ο Γιάννης Στάνκογλου στο Πρωινό Σαββατοκύριακο – 25/10/2025





«Πρωινό Σαββατοκύριακο» με οικοδέσποινα την Ελένη Τσολάκη. Μαζί της, μία δυνατή ομάδα που συνδυάζει εμπειρία, ζωντάνια και άποψη. Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ένα όνομα με ισχυρό στίγμα στα media, έρχεται στην εκπομπή για… ειδικές παρεμβάσεις και ξεχωριστή παρουσία. Η Αφροδίτη Γραμμέλη θα φωτίζει πρόσωπα και καταστάσεις με το δικό της αυθεντικό στυλ. Ο Νίκος Μισίρης θα συνδέει την ενημέρωση με την καθημερινότητα. Ο Λευτέρης Κουμαντάκης συμμετέχει στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», κρατώντας όλα όσα τον κάνουν αγαπητό. Στην κουζίνα μπαίνει ο Χρήστος Μοίρας, ο σεφ της παρέας.

