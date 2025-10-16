



Ο Αλ Σαράα επιδιώκει την έκδοση του σύμμαχου του Κρεμλίνου Αλ Άσαντ στο πρώτο του ταξίδι στη Μόσχα

Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας μετέβη στην ρωσική πρωτεύουσα την Τετάρτη, όπου μεταξύ άλλων ζητεί από το Κρεμλίνο να εκδώσει τον ανατραπέντα δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ – ο οποίος έλαβε άσυλο στη Ρωσία μετά την απομάκρυνσή του – για να δικαστεί στη χώρα του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/15/o-al-saraa-epidiwkei-thn-ekdosh-toy-symmaxoy-toy-kremlinoy-al-asant-sto-prwto-toy-ta3idi-s

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή