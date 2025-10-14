



Ο Αιγύπτιος πρόεδρος λέει ότι το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα είναι "τελευταία ευκαιρία" για ειρήνη στην περιοχή

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ Ελ Σίσι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνδιοργάνωσαν τη Δευτέρα μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου με θέμα το μέλλον της Γάζας και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/13/o-aigyptios-proedros-leei-oti-to-sxedio-toy-tramp-gia-th-gaza-einai-teleytaia-eykairia-g

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή