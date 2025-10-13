



Ουκρανία: Δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ σε δύο μέρες για τον Ζελένσκι

Η Ρωσία εντείνει περαιτέρω τις επιθέσεις της σε κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας ενόψει του σκληρού χειμώνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/12/oukrania-deuterh-thlefwnikh-epikoinwnia-tramp-duo-meres-zelenski

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή