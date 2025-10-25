



Ουκρανία: Αιματηρή έκρηξη στην Ουκρανία – Νέες ρωσικές επιθέσεις σε πολλές πόλεις

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίες σε επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Οβρούχ – Ο Ζελένσκι κατηγορεί τον Πούτιν ότι δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου

