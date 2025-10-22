



Ολλανδία: Ολοκληρώνεται η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ "Steadfast Noon"

Το μεγαλύτερο μέρος της άσκησης πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Θάλασσα, μακριά από τη Ρωσία και την Ουκρανία, και αφορούσε στρατιωτικές βάσεις στο Βέλγιο, τη Βρετανία, τη Δανία και την Ολλανδία

