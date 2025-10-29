



Ολλανδία: Εκλογικό θρίλερ δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το PVV διατηρεί οριακό προβάδισμα, όμως η Συμμαχία Πράσινων–Εργατικών (GL–PvdA) και το κεντροαριστερό D66 ακολουθούν με μικρή διαφορά

