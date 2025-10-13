Οι Πορτογάλοι προσήλθαν στις κάλπες για τις πιο αμφίρροπες τοπικές εκλογές όλων των εποχών

Για πρώτη φορά, η ακροδεξιά μπορεί να εκλέξει δημάρχους στην Πορτογαλία, με το κόμμα Chega να έχει καλή θέση σε αρκετούς δήμους

