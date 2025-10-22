Οι νέοι κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης στην ΕΕ

notios xtypos

Οι νέοι κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης στην ΕΕ

Οι νέοι κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις για την οδική ασφάλεια και τα νέα πρότυπα οδήγησης στην Ευρώπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/21/oi-neoi-kanones-gia-ta-diplwmata-odhghshs-sthn-ee

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις